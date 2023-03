Formation compost à Assier, 12 avril 2023, Assier Assier.

Formation compost à Assier EUR

le jardin collectif de REISSA Assier Lot

2023-04-12 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-12 17:30:00 17:30:00

Assier

Lot

Assier .

EUR Contenu

Compost à chaud ou à froid, compost sur place, en tas ou en silo…

Vous saurez faire le tri dans tout cela et choisir la technique la plus appropriée à vos besoins.

Paille, foin, tonte d’herbe, feuilles, déchets de cuisine, fumier, reste de culture, carton, crottin, aiguilles de pin, orties, ronces, copeaux de bois, consoude, sureau, agrumes… Que puis-je mettre dans mon compost et en quelles proportions ?

Vous apprendrez à bien équilibrer votre mélange pour que le compostage soit optimum. Le Rapport C / N, c’est quoi ? Matières azotées, vertes, neutres, brunes, carbonées, ça veut dire quoi ?

Tout cela n’aura plus de mystère pour vous

Comment réussir un compost à chaud en 1,5 mois ?

avec une bonne maîtrise du rapport C/N, de l’hygrométrie, de l’oxygénation et de la

chaleur c’est possible.

Méthode pédagogique

Entre explications théoriques, jeux pédagogiques et questions/réponse, nous construirons ensemble plusieurs silos à compost pour le jardin et nous monterons un compost à chaud dans l’un d’eux. Ce sera ainsi l’occasion de participer aussi au projet collectif !

Intervenant

Hervé Wotin, designer et jardinier formé au Bec Hellouin et à La Messicole.

Tarif adhérent

Participation libre et consciente sur réservation auprès de Cultures des Demains ou Reissa.

(adhésion à prix libre à l’association Cultures des Demains).

Venir avec des gants et une tenue de jardinage.

Cette formation compost a pour objectif de comprendre le mécanisme de compostage et choisir de façon éclairée la ou les techniques les plus appropriées à ses besoins en compost.

culture des demains

Assier

