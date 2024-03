Assieds-toi, faut que je te parle ! Muséocube Rennes, samedi 23 mars 2024.

Du 2024-03-23 14:30 au 2024-03-23 18:30.

L’association Anime et tisse et des jeunes du Groupe Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale (GRPAS) se sont interrogés pendant 2 mois sur la question de l’identité à travers le dessin puis la sérigraphie. Ils proposent une exposition ainsi qu’un atelier d’initiation à la sérigraphie

Muséocube Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine