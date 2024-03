Assia Djebar, écrivaine et cinéaste, d’Algérie à l’Académie française Maison des Associations, Orléans, mardi 12 mars 2024.

Assia Djebar, écrivaine et cinéaste, d’Algérie à l’Académie française Née en Algérie, Assia Djebar est l’un des auteurs les plus influents du Maghreb. Élue à l’Académie française, elle a ouvert le chemin à ses consœurs pour mener un combat pour l’émancipation des femmes 12 – 16 mars Maison des Associations, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T17:30:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Assia Djebar, écrivaine et cinéaste, d’Algérien à l’Académie française.

exposition biographique

Née en 1936 en Algérie, Assia Djebar est considérée comme l’un des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb. Elle est élue à l’Académie française en 2005, devenant ainsi la première écrivaine nord-africaine à y être reçue.

Historienne, romancière, poète, cinéaste, elle a ouvert le chemin à ses consœurs pour s’emparer de l’écriture pour mener un combat pour l’émancipation des femmes et leurs libertés.

Inauguration le 12 mars à 17h30 en présence de la soeur d’Assia Djebar, Sakina Imalhayene

exposition du 13 au 16 mars 2024 (horaire d’ouverture de la maison des associations)

Maison des Associations, 46 ter rue Ste Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

littérature algérienne Assia Djebar

Asla/Kati/2023