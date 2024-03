Assemblez votre propre rosé ! Au domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset, samedi 23 mars 2024.

Assemblez votre propre rosé ! Au domaine Terre de Mistral Domaine Terre de Mistral Rousset Bouches-du-Rhône

Découvrez les secrets de la vinification du rosé à travers une visite de cave et une dégustation, puis créez votre propre cuvée personnalisée !

L’animation débutera par la découverte de la cave avec une visite guidée. Une dégustation autour de 5 vins du Domaine vous sera proposée pour apprécier les différentes productions du Domaine. Puis après avoir compris les subtilités de la vinification et les secrets pour réussir un bon vin rosé, vous pourrez devenir vous-mêmes vignerons le temps de l’atelier en testant vos propres assemblages. Vous mettrez en bouteille votre propre cuvée et repartirez chacun avec une bouteille du vin rosé réalisé et son étiquette personnalisée. 57.5 57.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Domaine Terre de Mistral CD56b

Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@terre-de-mistral.com

