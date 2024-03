Assemblées générales (extra)ordinaire – La Verrerie Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 24 mars 2024.

Assemblées générales (extra)ordinaire – La Verrerie Ce nouveau forum est un moment de re-trouvailles ! Ce sera aussi l'assemblée générale de l'association : elle est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent partager et phosphorer ? Dimanche 24 mars, 11h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Vous avez participé l’an dernier ou depuis sa création à des animations au tiers-lieu de la Verrerie ? Vous avez de nouvelles envies ou attentes ?

Ce nouveau forum est un moment de re-trouvailles !

Ce sera aussi l’assemblée générale de l’association : elle est ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent partager et phosphorer pour continuer à imaginer l’avenir ensemble

Il est temps de se retrouver, se mobiliser pour continuer l’émulation collective afin d’animer ce lieu unique, de réunir toute la communauté d’usagers, de contributeurs, d’ami.e.s, de salariées… C’est ensemble que le tiers-lieu vivra plus longtemps tout en répondant aux envies de chacun.e

Profitons du printemps pour partager un apéritif convivial ☕ N’hésitez pas à apporter votre pique-nique !

Suivi du rendez-vous des jardins mensuel à partir de 14h

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

