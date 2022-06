Assemblées générales, apéritif et concert

Assemblées générales, apéritif et concert, 18 juin 2022, . Assemblées générales, apéritif et concert

2022-06-18 – 2022-06-18 Samedi 18 juin 2022

17h assemblées générales

19h apéritif

20h Concert JEFF ZIMA dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville