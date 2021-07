Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Paul Éluard Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Assemblée publique au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis Musée d’art et d’histoire Paul Éluard Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Il s’agira, à partir d’ateliers et d’actions de médiation, à l’Ecole et au Musée, d’interroger collectivement les collections du Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis et à travers elles l’histoire de l’Île-de-France et de Paris depuis la Commune. Ce travail donnera lieu à des visites guidées, publiques et ouvertes à toutes, menées par les participants de l’Ecole et suivies d’un débat public. Les réflexions nées ainsi donnera ensuite lieu à un travail éditorial, visant à donner à entendre largement les voix portées depuis l’Ecole des Actes. Relire l’histoire locale Musée d’art et d’histoire Paul Éluard 22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis Saint-Denis Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis

