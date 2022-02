Assemblée Produit en Bretagne Nantes, 25 février 2022, Nantes.

Nantes, le vendredi 25 février à 14:30

Ca vous dit de présenter votre savoir-faire à plusieurs entreprises bretonnes, en one to one, sur une après-midi ? Produit en Bretagne est un réseau multisectoriel de plus de 470 entreprises installées en Bretagne (dont 50% des membres sont des entreprises de Services & d’industrie hors-agroalimentaire). Nous organisons, dans le cadre de notre Assemblée du 25 février prochain à Nantes, entre 14h30 et 16h, des rendez-vous entre entreprises du Réseau et vous, startups bretonnes bretonnes. Ces rencontres sont gratuites montées en collaboration avec les capitales French Tech bretonnes (Brest +, Rennes/St-Malo et Nantes). En savoir plus : [[https://www.produitenbretagne.bzh/rencontrez-des-entreprises-du-territoire/](https://www.produitenbretagne.bzh/rencontrez-des-entreprises-du-territoire/)](https://www.produitenbretagne.bzh/rencontrez-des-entreprises-du-territoire/)

