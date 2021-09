Cajarc Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc, Lot ASSEMBLÉE PIRATE Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Cajarc Catégories d’évènement: Cajarc

du dimanche 3 octobre au samedi 4 décembre

Lola Gonzàlez appartient à cette génération de trentenaires qui cherche un avenir dans l'incertitude et la furie du monde. Ses vidéos sensibles et troublantes, saisissantes et dérangeantes, mettent en images ses amis qui souvent hésitent entre un combat lumineux ou violent. Ses fictions explorent les rapports compliqués du réel à la politique, à l'actualité, au langage, à l'amitié et à la complicité… Pascale Gadon-Gonzàlez photographie la nature, et spécifiquement les lichens, symbiose entre une algue et un champignon. Ici pas de fusion, mais bien l'échange mutuel, stable et équilibré, dans une réciprocité entre deux spécimens qui constituent une nouvelle entité, ni algue, ni champignon, mais autre, le lichen. Du végétal à l'humain, le miroir opère : ensemble devenir autre. Puisqu'il s'agit de partager une communauté de destin et une vulnérabilité mutuelle, alors, quel commun construire ensemble, mère et fille, dans cet usage du monde au présent, en présence et en toute conscience du réel et de ses ombres ? En partenariat avec le Centre de Microscopie Électronique Appliquée à la Biologie, Toulouse et la Galerie Marcelle Alix, Paris. Du mercredi au dimanche de 14H à 18H Vernissage le samedi 2 OCtobre à 18H

Entrée libre

Cette dernière exposition de l'année ouvre le principe d'une transmission : deux artistes, deux générations, deux présences qui qualifient le faire ensemble avec exigence et amour.

