Parcours au coeur de l'Assemblée nationale

À l'occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, l'Assemblée nationale ouvrira ses portes au public les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023, de 9h30 à 17h30, sans interruption. Durant ces deux journées, les visiteurs suivront un parcours aménagé leur permettant de visiter le Palais-Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, et l'Hôtel de Lassay, siège de la présidence de l'Assemblée nationale, ainsi que les jardins.

Assemblée nationale
128 rue de l'Université
75007 Paris

