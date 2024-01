Assemblée générale Salle des clubs Villefranche-du-Queyran, vendredi 2 février 2024.

Assemblée générale Salle des clubs Villefranche-du-Queyran Lot-et-Garonne

Ordre du jour rapport d’activités et rapport moral, bilan financier, cotisation annuelle, renouvellement du tiers sortant, activités communes avec l’Association des Producteurs de cèpes et champignons sylvestres du Lot-et-Garonne, comment redynamiser et reprendre les activités et animations traditionnelles de l’Amicale et des Maîtres Gourmands, questions diverses.

Un apéritif vous sera servi à l’issue de cette Assemblée Générale.

Merci de prévenir de votre présence autant que possible.

Ordre du jour rapport d’activités et rapport moral, bilan financier, cotisation annuelle, renouvellement du tiers sortant, activités communes avec l’Association des Producteurs de cèpes et champignons sylvestres du Lot-et-Garonne, comment redynamiser et reprendre les activités et animations traditionnelles de l’Amicale et des Maîtres Gourmands, questions diverses.

Un apéritif vous sera servi à l’issue de cette Assemblée Générale.

Merci de prévenir de votre présence autant que possible. .

Salle des clubs Le bourg

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaiquequeyran@sfr.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02



L’événement Assemblée générale Villefranche-du-Queyran a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne