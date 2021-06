Assemblée générale participative de la MJC MJC Albi, 30 juin 2021-30 juin 2021, Albi.

Assemblée générale participative de la MJC

MJC Albi, le mercredi 30 juin à 18:30

Chers adhérents, partenaires, habitants… La MJC vous convie à l’Assemblée Générale de la MJC qui se déroulera le mercredi 30 juin 2021 à 18h30 dans nos locaux, au 13 rue de la République à Albi. Ce temps fort de la vie de l’association aura une teneur particulière avec une année marquée par : * La crise sanitaire et ses conséquences sur la vie de l’association, * La réduction des aides qui sont attribuées à l’association par la ville d’Albi pour son fonctionnement. L’avenir de la MJC d’Albi est aujourd’hui compromis. La Maison des Jeunes et de la Culture est une association qui anime un lieu culturel de proximité au cœur de la ville. Chaque année, au-delà des différentes propositions que bon nombre d’habitants y vivent, la MJC est un lieu ouvert à tous, propice à l’expression et au soutien des envies d’agir de chacun. C’est également une structure qui permet l’emploi d’une quarantaine de personnes qui y travaillent pour en animer et coordonner le projet. Cette rencontre sera un moment important pour débattre et envisager l’avenir de l’association. La présence de chacun d’entre vous compte pour souligner la nécessité qu’un tel lieu culturel de proximité subsiste à Albi. L’Assemblée Général se poursuivra par un temps convivial et festif, avec le concert du groupe Totem Crew. Plus d’informations ? 05 63 54 20 67 // [contact@mjcalbi.fr](mailto:contact@mjcalbi.fr) La MJC espère vous voir nombreux !

La MJC a besoin de vous !

MJC Albi 13 rue de la République, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



