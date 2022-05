Assemblée Générale Ordinaire de Zoomacom MJC Les Passerelles Montrond-les-Bains Catégories d’évènement: Loire

Les membres et les partenaires de l’association [Zoomacom](https://www.zoomacom.org) sont conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le : **Le 12 mai 2022, à 18h00** **à la la MJC de Montrond les Bains** Temps fort de la vie associative, ce rendez-vous est l’occasion de vous informer sur nos activités et l’avancée de nos projets. **Il sera présenté à l’ordre du jour :** – Rapport moral – Rapport financier – Présentation des comptes par l’expert comptable – Rapport du commissaire aux comptes – Rapport d’activité – Perspectives – Budget prévisionnel – Questions diverses ExplorCamp à partir de 19h Temps fort de la vie associative, ce rendez-vous est l’occasion de vous informer sur nos activités et l’avancée de nos projets. MJC Les Passerelles 93 Rue du Geyser, 42210 Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Loire

