Malgré les contraintes sanitaires, l’Assemblée Générale se tiendra en présence à Paris. Le lieu sera précisé ultérieurement. Nous mettrons en place un système de visio-conférence, naturellement moins confortable et interactif, pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer : Sujet : Assemblée Générale OpenDataFrance Heure : 8 dév. 2021 14:00 – 16h00 Paris [https://us06web.zoom.us/j/8171750432](https://us06web.zoom.us/j/8171750432) code secret : 3210 (Composer le numéro suivant pour un accès en france : 01 70 37 22 46, ID de réunion : 817 175 0432, ) L’Ordre du Jour sera le suivant : – présentation et approbation du rapport moral (vote des membres) – présentation et approbation du rapport financier (vote des membres) (gouvernance : il n’y aura pas de vote sur la composition du Conseil d’Administration, puisqu’il a été élu en décembre 2020 pour 3 ans, sauf en cas de démission) – débat sur la feuille de route 2022, suite des projets et nouvelles opportunités – validation du budget 2022 – agenda et prochaines dates importantes – Points divers (je vous remercie par avance de nous envoyer les points que vous souhaiteriez aborder avant le 4 décembre)

sur inscription

Comme chaque année, OpenDataFrance accueille ses adhérents pour son assemblée générale.

