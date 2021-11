Saint-Étienne Maison du Crêt de Roch Loire, Saint-Étienne Assemblée Générale Maison du Crêt de Roch Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 19 novembre 2021 à 18h précise à la Maison du Crêt de Roch 65 rue de l’Eternité 42000 SAINT-ETIENNE – tél. 04 77 33 15 90 Malgré la pandémie et les protocoles stricts, la Maison du Crêt de Roch a essayé de maintenir le lien social (activités, projets, accompagnements, solidarité, lieu ressources..). Nous tenons à remercier les HABITANTS, nos ADHERENTS, nos BENEVOLES, les PARTENAIRES, ET nos SALARIES pour votre confiance depuis le début de la crise sanitaire. Suivez nous sur notre chaîne Youtube….[[https://youtu.be/lSk3z3DGxpA](https://youtu.be/lSk3z3DGxpA)](https://youtu.be/lSk3z3DGxpA)

