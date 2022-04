[ASSEMBLÉE GÉNÉRALE] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 27 avril 2022, Nantes.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le mercredi 27 avril à 18:30

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Générale de notre association La Galerie du Zéro Déchet, qui aura lieu le mercredi 27 avril de 18h30 à 20h30. Cette Assemblée Générale sera l’occasion de discuter ensemble du projet de l’association. En effet, après plus de 3 ans d’existence et 2 années et demies d’ouverture au public, le Conseil d’Administration a décidé de lancer une réflexion sur notre projet, nos missions et notre vision pour les prochaines années. Nous procéderons également à un appel à candidatures pour de nouveaux bénévoles souhaitant rejoindre le CA. Bien entendu, nous présenterons le bilan de nos activités en 2021 et début 2022, nos objectifs et projets pour l’année 2022, et nous procéderons au vote du bilan financier 2021. Pour confirmer votre présence, merci de vous inscrire ici : [https://framaforms.org/inscription-ag-la-galerie-du-zero-dechet-2022-1647884296](https://framaforms.org/inscription-ag-la-galerie-du-zero-dechet-2022-1647884296) Si vous ne pouvez être présent.es, nous vous remercions de nous avertir par retour de mail en indiquant le nom de la personne à laquelle vous confiez votre procuration (cela peut être un membre du conseil d’administration actuel). Et n’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2022, afin d’être en capacité de voter le jour J ! [https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/](https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/)

entrée libre

La Galerie du Zéro Déchet

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



