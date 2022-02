[Assemblée Générale] La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Les autruches utopistes est une association loi 1901 créée en mars 2019, engagée dans la démarche zéro déchet.** Avec leur projet de **webdocumentaire « De l’autre côté »,** iels souhaitent promouvoir avec des outils médiatiques ce mouvement du zéro déchet comme une des solutions pour résister au modèle économique et démocratique qui nous est imposé actuellement. Nourris par des lectures de scientifiques, sociologues et experts en écologie, iels ont décidé de fonder une association « Les autruches utopistes » (en hommage à George Marshall et son « Syndrome de l’autruche » ainsi que « Les Utopies réalistes » de Rutger Bregman). _Leur association est basée à Bordeaux, Nouvelle Aquitaine._

entrée libre

