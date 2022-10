Assemblée générale et soirée Les Amis du Lac de Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-10-28 19:30:00

Hautes-Pyrnes Mauléon-Barousse Les amis du lac de Mauléon-Barousse organisent l’Assemblée Générale de l’association. 19h30 : apéritif offert,

en suivant un repas « cassoulet » avec animation musicale.

Tarif : 18€ / adulte et 10€ / enfant Inscription et réservation pour le repas avant le samedi 22 octobre. Soutenez l’association en prenant votre adhésion de 10€ ! à la salle du temps libre MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

