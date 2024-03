Assemblée Générale du GONm Médiathèque Quai des mondes Mondeville, samedi 6 avril 2024.

Assemblée Générale du GONm AG du Groupe Ornithologique Normand Samedi 6 avril, 10h00, 14h00 Médiathèque Quai des mondes entrée libre

Tous les adhérents de l’association sont invités à assister en présentiel à la prochaine assemblée générale ordinaire du GONm qui aura lieu le samedi 6 avril 2024 de 10h à 13h*, puis de 14h à 17h, à la médiathèque Quai des Mondes, à Mondeville.

L’auditorium est gracieusement mis à notre disposition par la commune de Mondeville, que nous remercions vivement.

Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :

Rapport moral** sous forme d’un montage

Rapport d’activités mis en ligne avant l’AG

Rapport financier présenté en collaboration avec notre expert-comptable

Avis du commissaire aux comptes

Discussion et votes

Budget prévisionnel

Fixation des tarifs 2025

Questions diverses

Un « point information des adhérents » sera ouvert à l’intersession.

Présentations scientifiques de l’après-midi :

Retour sur le bilan des observatoires

Gérard Debout : Retour sur la revue électronique « Réseau des réserves normandes »

Alain Chartier : Quels sont les objectifs des aménagements réalisés sur la réserve des marais de la Taute

Claire Debout : Oiseaux communs : dernières Tendances

James Jean Baptiste : Bilan du baguage mené sur le gravelot à coller interrompu

Bruno Lang : Conséquences des changements d’acquisition des données.

Comptant sur votre présence et votre participation, je vous adresse mes cordiales salutations.

Gérard Debout

* Le midi, vous pourrez vous restaurer aux abords de la médiathèque ou apporter votre pique-nique.

** Le 10° bilan des observatoires, le bilan des réserves (RRN N°14) et le rapport d’activités font partie intégrante de ce rapport moral. Vous pouvez d’ores et déjà les consulter et les télécharger sur le site du GONm :

Lien pour le dixième bilan des observatoires : https://www.gonm.org/index.php?post/712

Lien pour RRN n°14 : https://www.gonm.org/index.php?post/706

Lien pour le Rapport d’activités : https://www.gonm.org/public/ACTUALITES/2024/RA2023.pdf

Médiathèque Quai des mondes 4 rue Calmette 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandie