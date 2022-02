Assemblée générale du Club Lapanouse Détente à Lapanouse Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 6 mars 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Lapanouse à 10h.

10h : Accueil et règlement des cotisations (cotisation annuelle : 17€ par an).

11h : Assemblée Générale.

12h : apéritif offert par le Club.

13h : partage d’un repas avec le traiteur “L’Imprévu” (menu sous réserves de modifications : foie gras salade, sauté de cerf en sauce et gratin dauphinois, fromage, délice au marron, vin et café offerts par le Club). 12 € par personne.

Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.

Le Club Lapanouse Détente vous convie à son Assemblée Générale.

