L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de L’Association Sportive Montguyon de Handball se tiendra le 3 septembre à 20h EN EXTERIEUR autour du stade de MONTGUYON. Les points soumis à l’ordre du jour sont : – rapport moral – rapport financier – questions diverses – élection des membres du Conseil d’Administration. Bien sûr, nous comptons sur l’ensemble de nos licenciés pour être présent ainsi qu’à leurs invités et à toute personne intéressée par la pratique de notre sport. VOTRE PRESENCE EST IMPORTANTE, IL EN VA DE L’AVENIR DU CLUB. Merci, à tous, Sportivement L’ ASMHB

Entrée libre

