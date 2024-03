Assemblée générale du Cercle de l’Union Cercle de l’Union Pissos, dimanche 24 mars 2024.

Créateur d’évènements variés, lieu bien connu du territoire pour sa convivialité, ses animations et sa restauration festive. Concerts, conférences et expositions, le Cercle contribue au lien social.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 12:00:00

Cercle de l’Union 105, route de Daugnague

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine cercledepissos@orange.fr

L’événement Assemblée générale du Cercle de l’Union Pissos a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Cœur Haute Lande