Gironde L’Assemblée Générale des Amis du Musée aura lieu le vendredi 25 novembre 2022 à 19 heures à la salle des fêtes de Béliet, place des Frères Estrémé.

À partir de 15 h nous présenterons des extraits de nos deux expositions : Archéologie du Val de l’Eyre, et La forêt à Salles ainsi que de nombreuses reproductions de cartes postales de Belin et de Béliet. Nous présenterons également les deux albums de cartes postales qui ont été acquis grâce à vos dons, et les donateurs pourront choisir un agrandissement 20 x 30 cm pour chaque tranche de 20 euros, parmi la centaine de reproductions exposées. À 19 heures, assemblée générale :

Rapport d’activités par le président

Rapport financier par la trésorière

Perspectives pour 2023

