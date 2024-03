Assemblée Générale Déclic La Cellette, samedi 6 avril 2024.

18h accueil et adhésions (si vous ne pouvez être présent, voir en PJ, les bulletins d’adhésion et de procuration, voire candidature, à remplir, signer et retourner)

18h30 démarrage de l’AG ordinaire

Rapport moral et rapport financier depuis l’AG d’avril 2023

Questions et échanges sur les rapports

Votes des rapports adhérents à jour de cotisation

Projets en cours et à venir

Renouvellement du conseil d’administration *

Expression des besoins sur des projets côté asso et côté public (adhérent ou non)

Fin de la partie ‘réglementaire’ de l’AG estimée vers 19h30

Récréation théâtre d’improvisation par Cédric Casanova, en interaction avec le public (participation libre au chapeau)

Verre de l’amitié et grignotage salé-sucré (Déclic fournit les boissons, vous pouvez apporter un plat, merci d’avance) .

