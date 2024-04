Assemblée générale de Sud Tiers-Lieux Jardins de La Verrerie Arles, vendredi 12 avril 2024.

Assemblée générale de Sud Tiers-Lieux L’Assemblée Générale du réseau Sud Tiers-Lieux se déroulera à Arles cette année

La dernière fois, c’était il y a trois ans, aux balbutiements du réseau ! Vendredi 12 avril, 09h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T09:00:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

L’Assemblée Générale du réseau Sud Tiers-Lieux se déroulera à Arles cette année

La dernière fois, c’était il y a trois ans, aux balbutiements du réseau : l’occasion de se retourner et faire le point sur le travail accompli, les hauts et les bas et la suite de l’aventure !

Un rendez-vous structurant et essentiel pour renforcer notre réseau !

Cette instance est aussi le moment pour tous les adhérent•e•s de s’exprimer sur le programme d’actions et de perspectives,

Un format participatif, avec toujours en premier objectif, se rassembler, créer du lien et stimuler la cohésion entre les membres du réseau,

Cette Assemblée Générale est ouverte, chacun•e peut y assister. Mais pour pouvoir voter, il est nécessaire d’adhérer ou de renouveler votre adhésion au réseau >> par ici >>> https://urlz.fr/pwJk

Toutes les informations : programme, lien pour le vote en ligne, documents pouvoir, ci-dessous dans l’événement ⬇︎

Vendredi 12 Avril

De 9h à 17h

A La Verrerie si la météo est ou à Parade si la ️ et le ️ sont de la partie.

N’hésitez pas à contacter Baptiste hello@sudtierslieux.fr pour toute question.

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « hello@sudtierslieux.fr »}] [{« link »: « https://urlz.fr/pwJk »}, {« link »: « mailto:hello@sudtierslieux.fr »}]

AG Sud Tiers-Lieux