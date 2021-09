Bassens Bassens Bassens, Savoie Assemblée Générale de SaVoie de Femme Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Savoie

Assemblée Générale de SaVoie de Femme Bassens, 6 septembre 2021, Bassens. Assemblée Générale de SaVoie de Femme 2021-09-06 18:30:00 18:30:00 – 2021-09-06 20:30:00 20:30:00

Bassens Savoie Bassens L’association SaVoie de Femme vous invite à son assemblée générale de 2021. contact@savoiedefemme.fr +33 4 79 85 53 68 dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Savoie Autres Lieu Bassens Adresse Ville Bassens lieuville 45.57113#5.9415