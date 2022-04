Assemblée Générale de MDB Maison des Associations du 14ème arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Assemblée Générale de MDB Maison des Associations du 14ème arrondissement, 23 avril 2022, Paris. Assemblée Générale de MDB

Maison des Associations du 14ème arrondissement, le samedi 23 avril à 10:00

MDB vous invite à son AG le 23 avril à la Maison des associations de Paris 14. Nous espérons vous recevoir nombreux ! Invitation à l’AG de MDB Maison des Associations du 14ème arrondissement 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison des Associations du 14ème arrondissement Adresse 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris Ville Paris lieuville Maison des Associations du 14ème arrondissement Paris Departement Paris

Maison des Associations du 14ème arrondissement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Assemblée Générale de MDB Maison des Associations du 14ème arrondissement 2022-04-23 was last modified: by Assemblée Générale de MDB Maison des Associations du 14ème arrondissement Maison des Associations du 14ème arrondissement 23 avril 2022 Maison des Associations du 14ème arrondissement Paris Paris

Paris Paris