Haute-Saône Pusey L’OIS de l’agglomération de Vesoul procédera à son assemblée générale annuelle le vendredi 20 janvier à la maison des associations de Pusey à 19h30. Toutes les associations de la CAV y sont les bienvenues. claire.dubs750@gmail.com Salle de la maison des associations 8 Rue du Breuil Pusey

