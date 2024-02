ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION LE PAYS DU CHALOT Le Val-d’Ajol, vendredi 15 mars 2024.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION LE PAYS DU CHALOT Le Val-d’Ajol Vosges

Vendredi

Assemblée Générale de l’Association Le Pays du Chalot

S’adresse aux particuliers et propriétaires de chalots , mais aussi aux amoureux du patrimoine vernaculaires.

Il y aura une première présentation du recensement des chalots sur le territoire du Val d’Ajol Une (non complet) qui a été effectué cet automne et des nouvelles activités prévues pour 2024.

Une revue de l’association sera remis à tous les adhérents.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

8 rue de l ‘Hotel de ville Bâtiment Les Epinettes 2

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est

L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION LE PAYS DU CHALOT Le Val-d’Ajol a été mis à jour le 2024-02-14 par OT REMIREMONT