2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 19:00:00

Soulac-sur-Mer

Gironde Soulac-sur-Mer Gironde Bilan de l'année 2022 et projets pour 2023 suivi d'un verre de l'amitié. +33 6 22 82 80 32 Salle Notre Dame 3 rue Galliéni Soulac-sur-Mer

