Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Assemblée générale de l’association Ecume.doc Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Assemblée générale de l’association Ecume.doc Soulac-sur-Mer, 14 janvier 2022, Soulac-sur-Mer. Assemblée générale de l’association Ecume.doc Salle socioculturelle Rue du Maréchal D’Ornano Soulac-sur-Mer

2022-01-14 18:00:00 – 2022-01-14 19:30:00 Salle socioculturelle Rue du Maréchal D’Ornano

Soulac-sur-Mer Gironde Soulac-sur-Mer Gironde Bilan de l’année 2021 et projets pour 2022. Bilan de l’année 2021 et projets pour 2022. +33 6 22 82 80 32 Bilan de l’année 2021 et projets pour 2022. Salle socioculturelle Rue du Maréchal D’Ornano Soulac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-20 par OT Médoc Atlantique SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Salle socioculturelle Rue du Maréchal D'Ornano Ville Soulac-sur-Mer lieuville Salle socioculturelle Rue du Maréchal D'Ornano Soulac-sur-Mer