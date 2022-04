ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMAP les Paniers d’Arcueil La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Assemblée Générale de l’AMAP les Paniers d’Arcueil ————————————————– ### SAMEDI 09 AVRIL 2022 A 14H30 **Adresse : Maison des Solidarités :** 102 rue Marius Sidobre, Arcueil **Programme :** * 12h00 : Chasse aux œufs dans la cour de la Maison des Solidarités. Avec un peu d’avance sur le calendrier, les enfants seront invités à retrouver les œufs et les surprises déposées par les lapins farceurs du jardin de la MDS. * 12h30 – 14h30 : Repas Partagé. Chacun apporte à manger et à boire et puis les victuailles sont partagées, c’est le moment de découvrir les spécialités et les recettes des amapiens. * 14h30 – 16h30 : AG de l’Amap dans la cour. Toutes les infos sur notre amap sont ici : [http://amap-lespaniersdarcueil.fr/](http://amap-lespaniersdarcueil.fr/)

Proposé par l’Amap les paniers d’Arcueil La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

