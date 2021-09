Confolens Ferme Saint-Michel à Confolens Charente, Confolens Assemblée Générale de l’AMAC Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens Catégories d’évènement: Charente

Confolens

Assemblée Générale de l’AMAC Ferme Saint-Michel à Confolens, 30 septembre 2021, Confolens. Assemblée Générale de l’AMAC

Ferme Saint-Michel à Confolens, le jeudi 30 septembre à 19:00

L’AMAC a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale qui aura lieu le Jeudi 30 septembre à 19h, à Ferme St Michel à Confolens. Au menu : * Rapports (Moral, d’activités, financiers) * Projets d’orientations * Élection du Conseil d’administration Votre présence est utile et contribue au développement de l’association. Le Pass Sanitaire n’est PAS obligatoire. Nous comptons sur la mobilisation de chacun et chacune, venez masqué ! Cordialement, LA CO-PRÉSIDENCE Joëlle BERTHEBAUD, Sarah BARON, Myriam BERTHEAU

Entrée Libre

AG Ferme Saint-Michel à Confolens 7 Place du Champ de foire Saint Michel Confolens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:00:00 2021-09-30T20:59:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Confolens Autres Lieu Ferme Saint-Michel à Confolens Adresse 7 Place du Champ de foire Saint Michel Ville Confolens lieuville Ferme Saint-Michel à Confolens Confolens