Assemblée générale de la MJC CL2V MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Assemblée générale de la MJC CL2V MJC CL2V, 8 avril 2022, Bordeaux. Assemblée générale de la MJC CL2V

MJC CL2V, le vendredi 8 avril à 18:00

La vie démocratique de l’association est un moment essentiel, l’Assemblée générale est une instance importante lors de laquelle les adhérents votent les projets essentiels de l’association, les rapports et le nouveau Conseil d’administration. Contactez la MJC pour demander les modalités de connexion ou de participation. Venez assister aux palabres autour des projets de la maison, des actions et bilans de l’année 2021, ou connectez-vous en visio le vendredi 8 avril dès 18h. MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T18:00:00 2022-04-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu MJC CL2V Adresse 11 rue Erik Satie Bordeaux Ville Bordeaux lieuville MJC CL2V Bordeaux Departement Gironde

MJC CL2V Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Assemblée générale de la MJC CL2V MJC CL2V 2022-04-08 was last modified: by Assemblée générale de la MJC CL2V MJC CL2V MJC CL2V 8 avril 2022 bordeaux MJC CL2V Bordeaux

Bordeaux Gironde