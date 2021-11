Le Moulon ENS Paris-Saclay Essonne, Le Moulon ASSEMBLEE GENERALE de la Graduate School Biosphera ENS Paris-Saclay Le Moulon Catégories d’évènement: Essonne

**La Graduate School Biosphera vous invite à son Assemblée Générale le lundi 22 novembre 2021 de 14h30 à 17h00 à l’ENS Paris-Saclay.** ————————————————————————————————————————————– ### C’est l’opportunité pour vous, de mieux découvrir les actions de la GS Biosphera, et pour nous, de mieux appréhender les attentes de notre communauté. Ci-après le programme : * _Introduction d’Estelle Iacona – 1ère Vice Présidente de l’Université Paris-Saclay – Conseil d’administration – Coordination Graduate Schools_ * _Organisation générale de la Graduate School_ * _Stratégie de recherche_ * _Actions de formation_ * _Initiative Peer Community In (PCI)_ * _Autres actions de la GS 2020-2021_ * _Agenda pour 2022_ _Des temps de discussion seront prévus pour chacun des sujets._ Pour des raisons organisationnelles une inscription préalable à cet évènement est nécessaire. Merci à toutes celles et ceux qui souhaitent y assister de bien vouloir nous l’indiquer au plus tard le jeudi 18 novembre en remplissant le formulaire en ligne : [https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/764z2n](https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/764z2n) N’hésitez pas à vous inscrire et à transmettre l’information ! En espérant vous y retrouver nombreux !

