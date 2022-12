Assemblée générale de la Coop Grandvallière Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Assemblée générale de la Coop Grandvallière Saint-Laurent-en-Grandvaux, 17 janvier 2023, Saint-Laurent-en-Grandvaux . Assemblée générale de la Coop Grandvallière 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

2023-01-17 – 2023-01-17 Saint-Laurent-en-Grandvaux

Jura Assemblée générale de l’association « coop grandvallière, partage de savoirs et environnement » mardi 17 janvier à 20h.

Renseignements : 06 51 26 08 07 / coop.grandvalliere@gmail.com coop.grandvalliere@gmail.com Saint-Laurent-en-Grandvaux

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Laurent-en-Grandvaux Autres Lieu Saint-Laurent-en-Grandvaux Adresse 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Ville Saint-Laurent-en-Grandvaux lieuville Saint-Laurent-en-Grandvaux Departement Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-en-grandvaux/

Assemblée générale de la Coop Grandvallière Saint-Laurent-en-Grandvaux 2023-01-17 was last modified: by Assemblée générale de la Coop Grandvallière Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux 17 janvier 2023 5 Rue Delezay Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura