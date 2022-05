Assemblée Générale de Cycles et Manivelles Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Cher.e adhérent.e, cher.e ami.e cycliste, Nous sommes très heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : Samedi 7 mai à 10H15 à la Maison de Mobilités et du Vélo de Bègles. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire est le suivant : Accueil Café entre 10h15 et 10h30 AG à partir de 10h30 – Approbation du rapport moral et du rapport d’activités 2021 – Approbation du rapport financier 2021 – Présentation du budget prévisionnel 2022 – Les perspectives 2022 – Élection des membres du Conseil d’Administration Collégial Repas partagé 12h -13h45 Chacun.e peut ramener quelque chose à grignoter et à partager Vous aurez bien entendu la possibilité de consulter les documents nécessaires à votre information. Ils pourront vous être envoyés, lorsqu’ils seront prêts, par voie électronique sur simple demande. Les adhérent.e.s qui participent régulièrement à la vie de l’association et qui souhaiteraient présenter leur candidature au Conseil d’Administration Collégial doivent en faire la demande dès maintenant et ce avant le mercredi 4 mai 2022, par courriel. Enfin, si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette AG, mais que vous souhaitez y être représenté.e, vous pouvez donner votre voix à un.e autre adhérent.e de l’association en nous adressant un mandat de représentation (voir fichier « Mandat » ci-joint). Pour toutes ces démarches, une seule adresse : [contact@cycles-manivelles.org](mailto:contact@cycles-manivelles.org) Nous sommes ravie.e.s de vous annoncer que cette AG s’intégrera à une journée d’ouverture classique de l’atelier, entre 14h et 18h. Vous aurez également le loisir de participer à une soirée dévernissage de l’exposition « Partir Ici » à partir de 19h accompagnée d’un pot de bienvenue du nouveau Conseil d’Administration Collégial. Nous comptons vivement sur votre participation et vous prions d’accepter, cher.e adhérent.e, cher.e ami.e cycliste, nos respectueuses salutations. Le Conseil d’Administration Collégial de Cycles et Manivelles Nous sommes très heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le : Samedi 7 mai à 10H15 à la Maison de Mobilités et du Vélo de Bègles. Maison du Vélo et des Mobilités 28 rue Léon Gambetta, 33130 bègles Bègles Terres Neuves Gironde

