Nous sommes heureux de vous convier à l’assemblée générale de 8 Vies pour la planète qui aura lieu le Samedi 9 Avril à 14h00 à la grange du clos ambroise à Miramas. L’AG sera suivie par des spectacles, animations, goûter et concert. Nous avons besoin de bénévoles pour préparer des gâteaux, tenir la buvette, présenter les ateliers… Pouvez-vous me faire un retour si vous voulez donner un coup de main. Au programme: 13h30: Accueil 14h: Assemblée Générale 15h30 : Spectacle Empreinte / 8Vies “Elles ne manquent pas d’air” par Lalaï Debouzy et Hélène Dattler 16h30: Présentation des ateliers 8 Vies, Goûter, jeux… 18h30: Concert – Nonobsthan Orchestra « Le Nonobsthan orchestra, groupe sans aucun doute énergique et chaleureux s’il en est, vous convie !!!! Tout droit venu du Luberon jusqu’aux plaines de la Crau en passant par les collines pagnolesques, ce joyeux collectif de 12 musicien-ne-s et chanteu(rs)ses vous embarquera des Balkans à la Méditerranée jusqu’en Amérique Latine. Au son des : clarinette, trombone, trompette, violoncelle, guitare, accordéon et percussions… Vous ne resterez pas sur votre chaise très longtemps…….. » Anaïs Jamet : chant, ukulélé Anestel Finck : chant, violoncelle Farid Chouali : chant, percussions François Orain : chant, trombone Frédéric Vian : chant, basse Gaëlle Ravillon : chant, violon Guillaume Argentin : chant, clarinette Martine Mounier Chouali : chant, accordéon Mathieu Boutier : chant, batterie Olga Silva Martinez : chant, trompette Paul-Henri Laguichaoua : chant, guitare Tanguy Spoonman : chant, guimbarde

La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône



2022-04-09T13:30:00 2022-04-09T20:00:00