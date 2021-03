Saint-Étienne en ligne Saint-Étienne (Assemblée Générale) AG de la Bricoleuse et Fouilla ! en ligne Saint-Étienne Catégorie d’évènement: Saint-Étienne

**L’association Illyse, fournisseur d’accès internet associatif de la région lyonnaise et stéphanoise, propose aujourd’hui aux stéphanois un abonnement à leur réseau internet radio local.**

——————————————————————————————————————————————————————————————— Dans une démarche de réappropriation de l’infrastructure réseau, Illyse met en place un réseau radio très haut débit indépendant. Le but est de connecter des zones mal desservies voire pas desservies du tout.

En toute logique, ce réseau radio se déploie à Saint-Etienne. L’avantage d’un réseau radio comme celui-ci, c’est que chaque participant peut relayer le signal et propager le réseau plus loin ! ### Pour en savoir plus sur le projet, ainsi que vérifier votre éligibité un seul lien : [https://www.illyse.net/presentation/fouilla-network-saint-etienne/](https://www.illyse.net/presentation/fouilla-network-saint-etienne/)

