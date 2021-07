Le Bourget-du-Lac Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac, Savoie Assemblée Générale 2021 Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac

Savoie

Assemblée Générale 2021 Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Le Bourget-du-Lac. Assemblée Générale 2021

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac, le jeudi 8 juillet à 17:00

**17h – Présentation du bilan d’activité de l’association** **18h15 – Table-ronde** “Le numérique au service de l’innovation métiers : regards croisés d’exemples concrets en Savoie” avec les interventions de Laurie Souvignet (Directrice OTI Aix Riviera des Alpes), Jean-François Balmitgere (Ingénieur au Centre d’Ingénierie Hydraulique d’EDF), Éric Truchet (Président de MG), Julien de Nomazy (Synbird) **19h15 – Dîner-retrouvailles !**

gratuit sur inscription

Rétrospective 2020 & Table-ronde Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bourget-du-Lac, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Adresse Savoie Technolac Ville Le Bourget-du-Lac lieuville Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac Le Bourget-du-Lac