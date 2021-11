Lyon Place Guichard Métropole de Lyon Assemblée en lutte contre le pass sanitaire Place Guichard Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

14 AOÛT : ASSEMBLÉE EN LUTTE CONTRE LE PASS SANITAIRE – 18H PLACE GUICHARD Assemblée a-partisane, contre toute récupération politique notamment de l’extrême droite. L’assemblée s’adresse aux personnes et aux collectifs en lutte contre le pass sanitaire. Si vous ne voulez plus rentrer chez vous après la manifestation ! Si vous ne pouvez pas aller aux manifestations ! Retrouvons-nous pour échanger et organiser les futures actions. Repas partagé, chacun•e apporte un petit quelque chose à manger. Si vous ne pouvez rien apporter, pas de panique, une cantine vegan à prix libre est prévue ! Rendez-vous Place Guichard ce samedi 14 août à 18H. Rendez-vous Place Guichard ce samedi 14 août à 18H. Place Guichard Place Guichard, 69003 Lyon, France Lyon Préfecture Métropole de Lyon

