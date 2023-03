Assemblée du Village de Marray Marray Marray Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Marray

Assemblée du Village de Marray, 14 mai 2023, Marray Marray. Assemblée du Village de Marray Centre bourg de Marray Marray Indre-et-Loire

2023-05-14 09:00:00 – 2023-05-14 18:00:00 Marray

Indre-et-Loire Marray Assemblée du village de Marray : brocante, animations , jeux pour enfants , musique… Nous vous attendons nombreux ! Assemblée du village de Marray : brocante, animations , jeux pour enfants , musique… Nous vous attendons nombreux ! mairie@marray37.fr +33 2 47 56 30 51 https://marray37.fr/ Comité des fêtes de Marray

Marray

dernière mise à jour : 2023-03-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Marray Autres Lieu Marray Adresse Centre bourg de Marray Marray Indre-et-Loire Ville Marray Marray Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Marray

Marray Marray Marray Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marray marray/

Assemblée du Village de Marray 2023-05-14 was last modified: by Assemblée du Village de Marray Marray 14 mai 2023 Centre bourg de Marray Marray Indre-et-Loire Indre-et-Loire Marray

Marray Marray Indre-et-Loire