Assemblée du Bourg de Batz Rue de la plage, 14 avril 2022, Batz sur mer.

Assemblée du Bourg de Batz

du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril à Rue de la plage

Annulée en 2020 et 2021 pour cause de Covid, l’Assemblée du Bourg de Batz fait son grand retour sur le devant de la scène du 14 au 17 avril prochain ! L’ASSEMBLEE du BOURG est un clin d’œil à la grande ASSEMBLEE du BOURG organisée dans les années 1880 quand le costume paludier n’était plus porté par les gens du cru. « Le costume était loué par les estivants pour quelques sous disait-on ». Ce grand rassemblement festif est né pour mettre à l’honneur le chant et les danses du Pays Blanc ou Pays Paludier au travers de l’organisation de concours, fest-noz, conférence, exposition, balade sonnée et chantée, stage de danses, repas festifs…… De nombreux trophées sont attribués aux participants des concours. – Fest-Noz – Soirée cabaret – Concours de chant – Musique et danses – Marche chantée – Prix Spécial Jeune – Prix spécial Paludier – Trophée Thierry Goudédranche – Trophée Jean Rivalant – Trophée Christophe Caron – Soirée Cabaret Programmation à venir…

Rue de la plage Salle des fêtes 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T09:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T09:00:00 2022-04-17T19:00:00