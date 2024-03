Assemblée du Bourg de Batz Bourg de Batz Batz sur mer, dimanche 7 avril 2024.

Assemblée du Bourg de Batz Depuis 2001, le Cercle Celtique des Paludiers organise une rencontre qui vise à transmettre et faire connaître la richesse et la vitalité orales et musicales du Pays Paludier. Outre les concours … 7 – 14 avril Bourg de Batz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T19:00:00+02:00

Depuis 2001, le Cercle Celtique des Paludiers organise une rencontre qui vise à transmettre et faire connaître la richesse et la vitalité

orales et musicales du Pays Paludier. Outre les concours de chants, danses et musique, de nombreux musiciens et chanteurs sont

présents pour animer cet événement festif et convivial. Pour en savoir plus : www.cercledespaludiers.com

Nouveauté DIMANCHE 7 AVRIL – 16h30 – Eglise Saint-Guénolé Concert des Veuzous et chantous de la Presqu’île et du Trio PACAULT

/ GAUCHE / TRIMAUD. >> Entrée libre.

JEUDI 11 AVRIL

20h – Musée des Marais Salants Visite chantée et animée avec Dastum 44.

12€ – places limitées. Sur inscription : assembleedubourg@gmail.com

VENDREDI 12 AVRIL

20h – Salle des Fêtes

Soirée concert « Taverne du Paludier » Avec BAROU/PELLEN – BOB DUO – HAMON/MARTIN.

7€ – places limitées. Sur inscription : assembleedubourg@gmail.com

SAMEDI 13 AVRIL :

h30 à 18h – Salle des Fêtes : Concours de sonneurs, chanteurs et danseurs avec de nombreux trophées – Prix spécial paludier – Trophées Christophe CARON – Jean RIVALANT – Thierry GOUDEDRANCHE et les sélections GOURIN – Duo libre Koz et Braz – Danses rondes et Bal Paludiers.

12h – Parvis salle des Fêtes – Apéro concert avec Holly Totsy Gang.

14h30 – Chapelle du Mûrier Nouveauté spécial enfants Concert BuisSons d’Eau Avec Erwan LHERMENIER (musique buissonnière soufflée) et Pierre-Yves PROTHAIS (percussions). >> Entrée libre.

18h – Parvis salle des Fêtes – Apéro concert avec BONZAI.

20h – Salle des Fêtes – Fest-Noz avec L’HARRIDON/NEDELLEC -DELAMAIRE/DE PARSCAU – DANIELO/DROUAL – LETENNEUR/LESAUZE – CLERIVET/JEZEQUEL. Un hommage à Catherine RIOU, chanteuse du Pays Paludier, sera rendu avec des chanteuses du Pays Guérandais qui chanteront son répertoire et feront danser rondes et bals paludiers.

7€ / sur place. Petite restauration – crêpes et galettes – bar.

DIMANCHE 14 AVRIL :

9H30 – Départ place du Mûrier / Marche chantée et sonnée avec les Veuzous de la Presqu’île – nouveau circuit dans les marais salants.

4€ / inscription sur place.

12H30 – Esplanade Salies-de-Béarn / Apéro concert avec MENACE D’ECLAIRCIE – Bar à Huîtres – Cochon grillé.

Crédits photos : La photo du Mardi,Danielo DROUAL, Eric LEGRET, Cercle Celtique des Paludiers.

Bourg de Batz Rue de la Plage, Salle des fêtes 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 37 70 »}, {« type »: « email », « value »: « bernadette.rivalant@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cercledespaludiers.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/assemblee-du-bourg-de-batz-assembleedubourg.html »}] [{« link »: « http://www.cercledespaludiers.com »}, {« link »: « mailto:assembleedubourg@gmail.com »}]

CULTURE FETEFOIRE