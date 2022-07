ASSEMBLÉE COMMUNALE À MAZÉ Mazé-Milon, 23 juillet 2022, Mazé-Milon.

ASSEMBLÉE COMMUNALE À MAZÉ

Centre-bourg de Mazé Centre-bourg Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire Centre-bourg Centre-bourg de Mazé

2022-07-23 18:00:00 – 2022-07-24 23:30:00

Centre-bourg Centre-bourg de Mazé

Mazé-Milon

Maine-et-Loire

Mazé-Milon

Samedi 23 juillet

De 18h à 23h – Marché nocturne – Jardin de l’Apostrophe

Venez flâner dans le Jardin de l’Apostrophe, à la découverte des artisans locaux qui se feront un plaisir de vous présenter leurs créations ! Des produits de bouche à la décoration artisanale en passant par le prêt à porter, faites-vous plaisir !

La Fanfare « Menace d’éclaircie » animera cette soirée.

De 20h à 22h – Critérium cycliste interrégional

Des coureurs intrépides venant du Grand Ouest se retrouveront sur le circuit du centre-bourg. Venez encourager ces courageux cyclistes ! Nous célébrerons cette année les 10 ans de cette course d’exception.

À partir de 23h – Soirée dansante – Place de l’Église

Rendue impossible par la crise sanitaire en 2021, la soirée dansante (animée par G’Live) fait son grand retour à l’Assemblée. Sportif ou non, rien de tel qu’un peu de musique pour avoir envie de se bouger et, pourquoi pas, d’affronter ses amis dans une animation « Just dance » !

Buvette et restauration du samedi

Buvette et petite restauration avec Festimaz’ sur le parking salle de l’amitié (saucisses, merguez, frites, fouées).

Café des Sports sur la place de l’Église.

Dimanche 24 juillet

De 10h à 13h – Tournoi de grands jeux par La Cabane à Jeux

Corn hall, jeu de la grenouille, billard hollandais… Vous croyez être imbattable ? Venez vous mesurer à d’autres joueurs invétérés et tentez de gagner un lot !

Le marché dominical prendra exceptionnellement place sur le parking de la maison médicale.

À partir de 13h – Repas dans les rues

Grande nouveauté de cette édition, le repas dans les rues sera un déjeuner du dimanche ! Retrouvez-vous en famille ou entre amis à l’occasion de ce temps fort local et profitez des animations – sportives mais pas trop ! – proposées tout l’après-midi.

De 13h à 19h – Animations sportives – rue de Verdun

Avec Idéasport, découvrez des sports bien connus et d’autres moins. Durant tout l’après-midi, venez vous essayer au tir à l’arc, sport bien connu des Mazé-Milonnais, mais aussi au snookball et au home ball.

À 17h – Johnny alone – Spectacle – Place de l’Église

Johnny Alone, c’est un spectacle époustouflant illustré de prouesses et autres performances cyclistes. Vice Champion du monde de BMX, acrobate, jongleur, comédien, il s’est produit dans les plus grands festivals et a joué en Europe, Afrique, Moyen Orient, Amérique du Sud et Polynésie… Ne manquez pas cette star !

À 23h – Feu d’artifice – Château de Montgeoffroy

Rendez-vous dès 21h30 sur la place de l’Église, pour rejoindre le Château de Montgeoffroy lors de la retraite aux flambeaux, puis assister là-bas à un magnifique spectacle pyrotechnique.

Tout le week-end

Retrouvez les manèges de la fête foraine sur la place de l’Église !

Assemblée Communale à Mazé

info@ville-maze.fr +33 2 41 80 60 19

