Mazé-Milon Mazé-Milon Maine-et-Loire, Mazé-Milon ASSEMBLÉE COMMUNALE À MAZÉ Mazé-Milon Mazé-Milon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mazé-Milon

ASSEMBLÉE COMMUNALE À MAZÉ Mazé-Milon, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Mazé-Milon. ASSEMBLÉE COMMUNALE À MAZÉ 2021-07-16 – 2021-07-18 Mazé Centre-bourg

Mazé-Milon Maine-et-Loire Au programme :

– Vendredi 16

18h-23h : Marché nocturne

20h-22h : Critérium cycliste

– Samedi 17

17h et 18h30 : 2 spectacles familiaux (Bullabo, spectacle clownesque avec bulles de savon géantes / Freestyle Football)

19h-23h : repas animé sur réservation

– Dimanche 18

à partir de 8h30 : concours de pétanque Assemblée Communale à Mazé info@ville-maze.fr +33 2 41 80 60 19 Au programme :

– Vendredi 16

18h-23h : Marché nocturne

20h-22h : Critérium cycliste

– Samedi 17

17h et 18h30 : 2 spectacles familiaux (Bullabo, spectacle clownesque avec bulles de savon géantes / Freestyle Football)

19h-23h : repas animé sur réservation

– Dimanche 18

à partir de 8h30 : concours de pétanque dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mazé-Milon Étiquettes évènement : Autres Lieu Mazé-Milon Adresse Mazé Centre-bourg Ville Mazé-Milon lieuville 47.45614#-0.27199