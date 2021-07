Rouez Rouez Rouez, Sarthe ASSEMBLEE – COMITÉ DES FÊTES DE ROUEZ-EN-CHAMPAGNE Rouez Rouez Catégories d’évènement: Rouez

ASSEMBLEE – COMITÉ DES FÊTES DE ROUEZ-EN-CHAMPAGNE Rouez, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rouez. ASSEMBLEE – COMITÉ DES FÊTES DE ROUEZ-EN-CHAMPAGNE 2021-07-24 – 2021-07-25

Rouez Sarthe Rouez Samedi

Repas à emporter

Menu :

– Colombo de porc, riz et légumes

– Fromage

– Baba au rhum

À retirer à partir de 17h à la salle des fêtes de Rouez

Vente de vin sur place

Dimanche:

« Vide Grenier à partir de 7h Rue de la Vègre

Emplacement 4m maxi – Gratuit

Info & réservation au 06 80 88 94 78 Midi : Snacking / Vente de vin 15h30 : Place de la Mairie – Concert du groupe « »Sans Prétention » » Soir : Au P’tit Rouezien vous propose un plateau repas et un kir offert pour 12€

