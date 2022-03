Assemblée citoyenne Reporters Sans Frontières Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Du 24 mars au 9 avril 2022, date du premier tour de l'élection présidentielle, le #BusRSF pour le droit à l'information va sillonner la France. Pendant deux semaines, les équipes de Reporters sans frontières (RSF) organiseront des assemblées citoyennes dans 20 villes et villages pour stimuler le dialogue entre les Français et les journalistes. En plein coeur de la campagne pour l'élection présidentielle, moment crucial de délibération démocratique, RSF mobilise les Français autour des enjeux liés à l'information. L'objectif est que les citoyens de régions, de catégories sociales et de convictions diverses, non-journalistes et journalistes confondus, engagent un dialogue sur l'avenir du droit à l'information dans notre pays. Le #BusRSF parcourra le pays pour s'arrêter dans 20 villes, dont Nantes le 26 mars prochain. Chaque arrêt du #BusRSF sera ponctué de temps d'échanges : café de la presse le matin, conférences-débats le soir. Les équipes de RSF à bord seront rejointes par des journalistes travaillant au niveau national ou régional. Ces rencontres permettront d'évoquer les questions liées au journalisme, mais également à la désinformation, d'aborder sans tabou les critiques mais surtout de recueillir les attentes des citoyens. Le samedi 26 mars, Reporters Sans Frontières vous donne rendez-vous à Cosmopolis pour une séance d'échanges et de réflexion commune qui permettra de répondre collectivement à la problématique : comment rendre le journalisme utile aux citoyens ?

