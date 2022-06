Assemblage-paysage, un atelier pour toutes et tous Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Assemblage-paysage, un atelier pour toutes et tous Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 22 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 14h00 à 16h00

Le mercredi 22 juin 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit Tous nos ate­liers sont suivis d’un goûter. Pour plus d’infor­ma­tions et pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net

Découvrez l’exposition de Tiphaine Calmettes « Soupe Primordiale » à travers un atelier de pratique artistique en compagnie de l’artiste Mathilde Cameirao! Au moyen de collages, il s’agira d’articuler le grand et le petit, l’intérieur et l’extérieur, le réel et l’imaginaire du paysage qui nous entoure ou qui nous habite à partir de vues de l’exposition « Soupe Primordiale » de Tiphaine Calmettes, de photographies de l’esplanade Pierre Vidal-Naquet, de dessins réalisés par les participant·es et d’éléments végétaux glanés dans les environs. Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Soupe Primordiale de l’artiste Tiphaine Calmettes à Bétonsalon – centre d’art et de recherche. Il est organisé dans le cadre de Treize’Estival, fes­ti­val des lieux cultu­rels du 13e arron­dis­se­ment. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1057 +33.(0)1.45.84.17.56 publics@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon https://www.facebook.com/betonsalon https://www.betonsalon.net/spip.php?rubrique433

Image: Benoit Caut Vue d’un atelier avec l’artiste Mathilde Cameirao

