Nuit des musées Assemblage et décalage Musée des moulages (MuMo) Samedi 14 mai, 18h00 entrée libre

Le MuMo et le Musée des Tissus de Lyon s’associent pour proposer aux élèves du lycée Lumière d’investir les lieux selon le thème “Assemblage et décalage” (dans le cadre de “la classe l’œuvre”).

Assembler malgré les différences ou les défauts, juxtaposer les matières, les motifs, les mots ou les idées.

Assembler pour créer un tout, assembler tout et son contraire, décaler pour faire apparaître la limite, décaler de manière maîtrisée ou involontaire, attendue ou surprenante.

Entre contraste et imperceptibilité, assembler ou décaler.

Jouer avec la frontière, la ligne, faire coïncider, souder les limites.

Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le musée des moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement.

Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est désormais également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 tirages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reflet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au 19e siècle.

Une sélection de 200 tirages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique.

Métro Garibaldi

https://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/les-lieux-culturels/musee-des-moulages-802275.kjsp?RH=ZYZY https://www.facebook.com/museedesmoulages/

Metro Garibaldi free entrance Saturday 14 May, 18:00

Inaugurated in 1899 at the University of Lyon, the Musée des moulages is now housed in a former industrial building in the 3rd arrondissement. Initially devoted to the teaching of the history of art and archaeology, it is now also a place of mediation and dissemination of knowledge open to the city. Its exceptional collection brings together nearly 1,600 plaster prints, faithful copies and life-size of famous roundels, bas-reliefs and statuettes. It reflects the evolution of Western sculpture from archaic Greece to the 19th century. A selection of 200 prints is currently presented along a thematic route. hearing impairment

Ensamblar a pesar de las diferencias o defectos, yuxtaponer materiales, patrones, palabras o ideas. Ensamblar para crear un todo, ensamblar todo y su contrario, desplazar para hacer aparecer el límite, desplazar de manera controlada o involuntaria, esperada o sorprendente. Entre contraste e imperceptibilidad, ensamblar o desplazar. Jugar con la frontera, la línea, hacer coincidir, soldar los límites.

entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

87 cours Gambetta 69003 Lyon 69003 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes